Военный эксперт Гагин: для ВСУ закроются пути отступления после сдачи Курахово

Вооруженным силам Украины (ВСУ) некуда будет отступить после сдачи Курахово в ДНР.Военный эксперт Ян Гагин рассказал о том, что у врага нет подготовленных рубежей обороны, а их отступление будет похоже на бегство.
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