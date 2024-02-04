Сторожевик "Пытливый" отметил 42 года в строю: кто командовал кораблем и какие задачи стоят сейчас

В январе этого года сторожевой корабль «Пытливый» отметил своё 42-летие. Это прекрасный повод рассказать о сегодняшнем дне сторожевика, ведь если говорить о самом заслуженном корабле Черноморского флота, то это однозначно он.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии