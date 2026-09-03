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Царьград

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Аналитики отметили рост спроса на цветы в 1,5-3,5 раза к 1 сентября

Аналитики отметили рост спроса на цветы в 1,5-3,5 раза к 1 сентября

Аналитики сервиса "Яндекс Цветы" выявили, что к 1 сентября русские чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии.

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