Аналитики отметили рост спроса на цветы в 1,5-3,5 раза к 1 сентября

Аналитики сервиса "Яндекс Цветы" выявили, что к 1 сентября русские чаще всего выбирали розы, хризантемы и альстромерии.
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