Анжела автор книг «Лилит», «Лягушка в кипятке», «Тумбочка», с мужем создала проект NOSUGAR - кафе для диабетиков и ЗОЖников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Анжела автор книг «Лилит», «Лягушка в кипятке», «Тумбочка», с мужем создала проект NOSUGAR - кафе для диабетиков и ЗОЖников.