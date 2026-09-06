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FTC предупредила о росте убытков от ИИ-мошенничества до $7,9 млрд в 2025 году

FTC предупредила о росте убытков от ИИ-мошенничества до $7,9 млрд в 2025 году

Мошенники используют технологии искусственного интеллекта для создания отшлифованных сообщений, имитации голосов и подделки документов, что позволяет им адаптировать ложные истории под конкретную жертву и уменьшать расходы на проведение преступлений.

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