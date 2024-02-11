Придут за всеми. В России началась охота за гражданами, которые регистрируют у себя мигрантов

лл

лина любимцева

Так ОТКУДА мы все можем знать, кто там регистрирует или не регистрирует мигрантов по своему месту жительства? Кто будет отчитываться? Откуда черпать информацию?...Я думаю, что это в основном пьющие люди регистрируют кого попало. За бутылку что угодно сделают.