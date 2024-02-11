Медвежий угол
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Медвежий угол

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Придут за всеми. В России началась охота за гражданами, которые регистрируют у себя мигрантов

Придут за всеми. В России началась охота за гражданами, которые регистрируют у себя мигрантов

Стоп-мигрант Любите ли вы сидеть? Да-да, в том худшем из смыслов, который означает лишение свободы и многолетнее проживание бок о бок с неулыбчивыми людьми по их неписаным звериным законам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так ОТКУДА мы все можем знать, кто там регистрирует или не регистрирует мигрантов по своему месту жительства? Кто будет отчитываться? Откуда черпать информацию?...Я думаю, что это в основном пьющие люди регистрируют кого попало. За  бутылку что угодно сделают.
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5 час.
Александр Третьяк
Давно пора выявлять таких уеб..в
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5 час.
Денис Зарюгин
Необходимо срочно силами ФСБ, СК и прокуратуры осуществить комплексную проверку деятельности Федеральной Миграционной службы за последние 15 лет, все отделения по всей стране, с выявлением лиц не законно получивших российское гражданство, с лишением таких лиц незаконно полученного гражданства. При этом для лиц, лишённых незакончено полученного российского гражданства ввести по примеру Евросоюза институт неграждан.
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5 час.

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