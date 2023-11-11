Наследный принц Саудовской Аравии призвал прекратить огонь в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе выступления на проходящих в Эр-Рияде саммитах Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и оказать анклаву гуманитарную помощь.