Польская сторона отказалась посетить место захоронения земляков, погибших в сражениях с фашистами (фото)

Зато польские официальные делегации неизменно и ежегодно прибывают в Смоленск на место авиакатастрофы В деревне Ленино Могилёвской области находится мемориал советско-польскому воинскому братству, где захоронены павшие от рук гитлеровцев солдаты и офицеры.
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