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Житель города Иваново признан виновным в покушении на убийство местного жителя

Житель города Иваново признан виновным в покушении на убийство местного жителя

Собранные октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40-летнего местного жителя.

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