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Protective order sought after witness footage leaked in Donald Trump election trial

Protective order sought after witness footage leaked in Donald Trump election trial

Prosecutors in former President Donald Trump's election interference trial have asked for an emergency protective order after footage of conversations between witnesses and prosecutors was leaked to the public.

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