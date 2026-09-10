Палмер: «Челси» еще есть куда расти, но мы добиваемся результатов, а это главное»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер после победы над «Лидсом» (6:3) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги рассказал, чего главный тренер Хаби Алонсо требовал от команды в перерыве.
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