А, может рассрочка: эксперт разъяснил что это такое, чем она отличается от кредита или займа Ирэн ОрлонскаяВ современных магазинах и торговых точках Российской Федерации все чаще появляются предложения о приобретении товаров сегодня и оплате за них в будущем, что даёт возможность воспользоваться услугой рассрочки.