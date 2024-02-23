Президент Зеленский: армия Украины готовит новое контрнаступление

Вооруженные силы Украины в настоящий момент готовят новое контрнаступление. Соответствующее утверждение озвучил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, ставший собеседником американского телевизионного канала Fox News.
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