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Кирилл КОРЕНЬКОВ: Многие решения Пучкова нам представлялись тогда шалостью или капризом. Но оказалось, что он опередил время

Кирилл КОРЕНЬКОВ: Многие решения Пучкова нам представлялись тогда шалостью или капризом. Но оказалось, что он опередил время

В первой части интервью бывший голкипер СКА 1980-1990-х, который сейчас работает в академии ХК «Ак Барс», рассказал о выборе Евгения Белошейкина, творчестве Николая Пучкова и тоталиризме Бориса Михайлова.

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