Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

© Sputnik / Виктор Толочко Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям.
© Sputnik / Виктор Толочко Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям.
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