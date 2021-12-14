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Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

© Sputnik / Виктор Толочко Белорусское правительство приняло постановление "О лицензировании импорта отдельных видов товаров", согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям.

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