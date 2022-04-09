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Витцель покинет «Боруссию» летом как свободный агент и может перейти в МЛС

Полузащитник Аксель Витцель проводит последний сезон в составе «Боруссии» Дортмунд. Как информирует Sky Sport Deutschland, руководство клуба решило не продлевать с бельгийцем контракт, истекающий летом, и он покинет команду.

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