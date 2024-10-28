В Сочи прошел Кубок России по горному бегу вверх Соревнования по горному бегу прошли на курорте "Роза Хутор".
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В Сочи прошел Кубок России по горному бегу вверх Соревнования по горному бегу прошли на курорте "Роза Хутор".