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Коммунальщики Беглова сутки не могут убрать последствия первого хорошего снегопада

Комблаг города активно показывает бурную деятельность, но сугробы и ныне там. Солидные сугробы снега на тротуарах и комья образовавшейся на автомобильных дорогах грязной жижи на протяжении нескольких дней беспокоят жителей и гостей Северной столицы.

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