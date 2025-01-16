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Болонья – Боруссия Дортмунд – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 21 января 2025

Болонья – Боруссия Дортмунд – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 21 января 2025

Во вторник, 21 января, сыграют Болонья и Боруссия Дортмунд в матче 7 тура Смотреть трансляции топовых матчей БЕСПЛАТНО rnament/ucl/»> Лиги Чемпионов УЕФА.

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