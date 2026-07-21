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Скалони не считает, что Аргентина проиграла финал ЧМ из-за судей: «Испания была сильнее, нужно признать это. Мы выступили слабо»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не согласен с тем, что его команда уступила Испании в финале ЧМ-2026 (0:1) из-за судейства.

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