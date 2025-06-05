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Букингемский дворец подготовил план на случай гибели Кейт Миддлтон

Букингемский дворец подготовил план на случай гибели Кейт Миддлтон

Британский журналист Бертран Декерс в своей новой книге «Кейт — День, когда…» раскрыл ранее неизвестную информацию о сценарии, который был разработан во дворце на случай смерти принцессы Уэльской КейтБританский журналист Бертран Декерс в своей новой книге «Кейт — День, когда…» раскрыл ранее неизвестную информацию о сценарии, который был разработан во дворце на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

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