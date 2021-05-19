Тайная доктрина

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Места силы: что это такое и для чего они нужны

Места силы: что это такое и для чего они нужны

Места силы: что это такое и для чего они нужны Время от времени мы устаём от повседневности и нуждаемся в разгрузке.

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Юрий Ильинов
Приверженцы теории струн считают, что в пространстве существует более трех измерений. Стив Вайнштайн – ученый в Канадском Институте Теоретической Физики полагает, что время тоже может существовать в нескольких измерениях. И представлять собой не прямую с началом прошлом и концом в будущем, а целую фигуру. Вайнштайн считает, что субатомные частицы не имеют определенного места в пространстве, но оно все же есть. И вычислить его можно, используя другое измерение времени. Если его теория верна, то это кардинально изменит ранее известные правила. Проблема в том, что ее практически невозможно доказать.

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