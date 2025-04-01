Банк России вводит новую категорию клиентов для новичков-инвесторов

Центральный Банк России вводит новую категорию для клиентов брокеров с начальным уровнем риска. Эта категория адресована тем, кто не имеет опыта торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
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