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FinFax - Новости банков и вкладов

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Банк России вводит новую категорию клиентов для новичков-инвесторов

Банк России вводит новую категорию клиентов для новичков-инвесторов

Центральный Банк России вводит новую категорию для клиентов брокеров с начальным уровнем риска. Эта категория адресована тем, кто не имеет опыта торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

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