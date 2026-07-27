В Раде возмутились отчетом Зеленского о кадровых изменениях перед Западом

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале возмутилась из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отчитался о кадровых перестановках в интервью британскому телеканалу Sky News, проигнорировав местные СМИ.
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