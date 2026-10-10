Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Мы не хотим превратиться в новую Россию»: Пашиняну не понравились слова Медведева

«Мы не хотим превратиться в новую Россию»: Пашиняну не понравились слова Медведева

БлокнотРУ "Ответ" зампреду Совета безопасности России, где тот назвал страшным превращение Армении в новую Украину, армянский премьер готовил целых 4 дня.

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