Сенатор Карасин понадеялся, что в США Зеленскому заложат здравые мысли

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США президенту Украины заложат в голову здравые мысли относительно урегулирования конфликта с Россией.
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