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Медведев: выполнение всех задач CВО позволит избавить Украину от оков Запада

Медведев: выполнение всех задач CВО позволит избавить Украину от оков Запада

Специальная военная операция (СВО) поможет избавить Украину от неоколониальных оков Запада. Об этом в своей статье, опубликованной в "Российской газете", написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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