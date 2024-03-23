Эксперт рассказал, чем займутся французские войска в Украине Ирэн ОрлонскаяАлександр Иванов, глава общественного движения «Мы — за мир и согласие», выразил мнение о том, что присутствие французских войск на Украине необходимо для обеспечения общественной безопасности и стабильности по инициативе Владимира Зеленского.