Эксперт рассказал, чем займутся французские войска в Украине Ирэн ОрлонскаяАлександр Иванов, глава общественного движения «Мы — за мир и согласие», выразил мнение о том, что присутствие французских войск на Украине необходимо для обеспечения общественной безопасности и стабильности по инициативе Владимира Зеленского.
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