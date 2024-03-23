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Эксперт рассказал, чем займутся французские войска в Украине

Эксперт рассказал, чем займутся французские войска в Украине

Эксперт рассказал, чем займутся французские войска в Украине Ирэн ОрлонскаяАлександр Иванов, глава общественного движения «Мы — за мир и согласие», выразил мнение о том, что присутствие французских войск на Украине необходимо для обеспечения общественной безопасности и стабильности по инициативе Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Иван Захава
Чем будут заниматься французы на украинн? Хоронить друг друга!
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