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Экономист Евгений Надоршин объяснил, что происходит с ценами на масло в России

Экономист Евгений Надоршин объяснил, что происходит с ценами на масло в России

Евгений Надоршин объяснил, что происходит с ценами на масло в России. Он раскрыл лукавство чиновницы, которая оправдывала удорожание увеличением доходов граждан: "Мечта богатея, ёлки-палки".

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Комментарии
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Румина Мавлеева
А если сейчас убрать как тогда ( с1985 по 1995г) тоВары,то тоже будут почти пустые прилавки.. Многие сейчас скажут вон как в Ленте люди полные корзины набирают.. Набирают на неделю..... а пенсионер берет совсем мало.
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6 мин.
Румина Мавлеева
А.что до 1917года не было голода?
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4 мин.
ИК
Иосиф Калинин
Совершенно очевидно, что рост цены на масло - это картельный сговор! В 2022 г. также резко поднялись цены на бензин и дизтопливо. Но тогда правительству, в лице министра энергетики А.В.Новака, удалось быстро и решительно обуздать аппетиты наших нефтебаронов. А, вот сегодня министру сельского хозяйства такой решительности не хватает. Ну, и ФАС засунул язык в определенное место и помалкивает.
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1 мин.

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