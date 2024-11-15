Экономист Евгений Надоршин объяснил, что происходит с ценами на масло в России

Румина Мавлеева А если сейчас убрать как тогда ( с1985 по 1995г) тоВары,то тоже будут почти пустые прилавки.. Многие сейчас скажут вон как в Ленте люди полные корзины набирают.. Набирают на неделю..... а пенсионер берет совсем мало.

Румина Мавлеева А.что до 1917года не было голода?