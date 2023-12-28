Мало кто знает, как быстро убрать запах мочи животных или детей с дивана, кровати, ковра. Простая хитрость, которая работает мгновенно

Светлана Ефименко

ЕЩЕ ХОРОШО ПОМОГАЕТ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА И НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИ КАКИХ ПЯТЕН НА МЕСТО ГДЕ СТОИТ ЗАПАХ ПОЛИТЬ ПЕРЕКИСЬ И ЩЕТКОЙ РАСТЕРЕТЬ, НЕМНОГО ПОСТОИТ ЕЩЕ РАЗ ТОЛЬКО УЖЕ В ВОДЕ РАСТВОРИТЬ ПЕРЕКИСЬ И ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ ЩЕТКОЙ И ПУСТЬ ВЫСОХНЕТ И НЕТ ЗАПАХА! ПРОВЕРЕНО И ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ, С ШАМПУНЬЮ НАТЕРЕТЬ НО ТОЛЬКО СНАЧАЛА А ПОТОМ С ВОДОЙ НО ЭТО ДОЛГО СОХНЕТ И ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ КОГДА ТЕПЛО И ЛЕТОМ! ВСЕМ УДАЧИ!