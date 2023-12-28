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Мало кто знает, как быстро убрать запах мочи животных или детей с дивана, кровати, ковра. Простая хитрость, которая работает мгновенно

Мало кто знает, как быстро убрать запах мочи животных или детей с дивана, кровати, ковра. Простая хитрость, которая работает мгновенно

Здравствуйте, уважаемые читатели! Хочу сегодня затронуть весьма щекотливую тему - рассказать, как убрать неприятный и едкий запах биологических жидкостей животных или детей с диванов, ковров или кроватей.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Отличный  способ,попробую. Спасибо!!!
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12 час.
Светлана Ефименко
ЕЩЕ ХОРОШО ПОМОГАЕТ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА И НЕ ОСТАВЛЯЕТ  НИ КАКИХ ПЯТЕН НА МЕСТО  ГДЕ СТОИТ  ЗАПАХ ПОЛИТЬ ПЕРЕКИСЬ  И ЩЕТКОЙ РАСТЕРЕТЬ, НЕМНОГО ПОСТОИТ ЕЩЕ РАЗ ТОЛЬКО УЖЕ В ВОДЕ РАСТВОРИТЬ ПЕРЕКИСЬ И ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ ЩЕТКОЙ И ПУСТЬ ВЫСОХНЕТ И НЕТ ЗАПАХА! ПРОВЕРЕНО И ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ,  С ШАМПУНЬЮ  НАТЕРЕТЬ НО ТОЛЬКО СНАЧАЛА  А ПОТОМ С ВОДОЙ НО ЭТО  ДОЛГО СОХНЕТ И ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ КОГДА ТЕПЛО И ЛЕТОМ! ВСЕМ УДАЧИ!
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10 час.
Elena Dmitrieva
После йода точно можно ковер выбросить
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10 час.

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