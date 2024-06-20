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Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Президент России также получил высшую награду Северной Кореи — орден Ким Ир СенаЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын в саду Кымсусанского государственного гостевого дома подарил президенту России Владимир Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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