Медвежий угол
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Медвежий угол

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Крестопад уже в самом сердце Русского Православия: не пора ли наказывать за оскорбление

Крестопад уже в самом сердце Русского Православия: не пора ли наказывать за оскорбление

Русский Колоколъ Вот так выглядит Лавра на самом деле. Aleksander Grishin/Global Look Press Это подмосковный Сергиев Посад.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Алтайцев,Вас уже выписали из сумасшедшего дома ?
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3 час.
Михалыч
Кресты что мешают внедрять исламизм?!
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2 час.
А
Алексей
Граждане ведите себя прилично. М.б. пора вернуться к нашей настоящей Ведийской Вере, или по меньшей мере, к Староверам Инглингам? Неужели не понятно, что кресты на куполах смотрятся &quot;как седло на корове&quot; то бишь - неестественно.
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2 час.
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