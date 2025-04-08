Крестопад уже в самом сердце Русского Православия: не пора ли наказывать за оскорбление

А

Алексей

Граждане ведите себя прилично. М.б. пора вернуться к нашей настоящей Ведийской Вере, или по меньшей мере, к Староверам Инглингам? Неужели не понятно, что кресты на куполах смотрятся "как седло на корове" то бишь - неестественно.