Куда сходить с ребенком бесплатно в Новосибирске с 1 по 8 января-2024

В Новосибирской области продолжает действовать федеральная программа «Пушкинская карта». В период новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января, в регионе пройдёт более 200 событий, доступных по «Пушкинской карте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии