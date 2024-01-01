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Вечерний Новосибирск

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Куда сходить с ребенком бесплатно в Новосибирске с 1 по 8 января-2024

Куда сходить с ребенком бесплатно в Новосибирске с 1 по 8 января-2024

В Новосибирской области продолжает действовать федеральная программа «Пушкинская карта». В период новогодних праздников, с 30 декабря по 8 января, в регионе пройдёт более 200 событий, доступных по «Пушкинской карте».

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