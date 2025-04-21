БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Не сломленные духовно»

«Не сломленные духовно»

Надпись на воротах концлагеря Бухенвальд «Jedem das Seine» - дословно «каждому свое» (означает «каждый получает то, что заслуживает») «Буковый лес» В 1937 году, когда гитлеровская Германия уже активно готовилась к захватническим войнам, немецкое руководство вслед за созданием первого концлагеря Дахау (основанного в 1933 г.

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