Белое мини с открытыми плечами и глубоким декольте, пышная юбка-пачка, бежевые ботильоны на шпильке — в таком наряде 46-летняя актриса и певица Алена Кравец сняла танец для личного блога.
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