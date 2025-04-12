Блогер Рөстәм Нәбиев хәер сорашучы ролендә социаль экспериментта катнашкан

Уфа блогеры Рөстәм Нәбиев, хәер сорашучы ролендә, социаль экспериментта катнаша. Бәхетсезлек очрагы аркасында ике аяксыз калып, инвалид коляскасында йөрергә мәҗбүр булса да, төшенкелеккә бирелмәгән, спорт белән шөгыльләнүче, менә дигән гаилә башлыгы Рөстәм Нәбиевне «үзгәртү» өчен, хәтта, гример да чакырганнар.
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