«Хочется нравиться себе в зеркале»: пообещавшая исчезнуть из соцсетей Ольга Бузова вернулась с новым заявлением

Поющая телеведущая Ольга Бузова в одиночестве отправилась отдыхать за границу. Она планировала на некоторое время исчезнуть из соцсетей и посвятить время себе, однако вскоре вышла на связь в личном блоге и поделилась кадрами из отпуска.