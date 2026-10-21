Каталонский журналист спрогнозировал, что « Барселона » забьет « Реалу » шесть голов в воскресенье. Жота Жорди, болельщик «Барсы», после матча сине-гранатовых с «ПСЖ» (2:4) в 3-м туре Лиги чемпионов обсудил с ведущим El Chiringuito de Jugones Хосепом Педреролем предстоящую игру 10-го тура Ла Лиги , которая состоится 25 октября.
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