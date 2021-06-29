Запад постоянно нас оценивает. Может уже хватит им помогать?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗапад постоянно нас оценивает. Может уже хватит им помогать?Листаешь ленту, и постоянно мелькают посты о том, как приехал там какой-то голландец, бельгиец, немец, британец и т.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinМаленький полуостров, называемый Европой, разделенный на ничтожные клетушки-странишки, населенные недолюдьми, без гордости и чести, готовые лечь под любого врага - разве нам пристойно общаться с ними на равных?Ирина52Непристойно под них прогибаться, как элита России делала при царях и делает сегодняНиколай НикитинРоссиянам не следует обращать внимание, на так называемые оценки, людей мира хищников, ибо на окружающий мир они смотрят и будут смотреть с позиции хищника, пока не будут очищены от подобных свойств. Ведь в душе они - натуральные варвары и оценки их никак не могут быть объективными.Вячеслав АзановИх никогда не очистят и не очистятся. У них в крови хищничество звериное отбирать, хапать, убивать.АЕАлександр ЕньшинПреклонение перед западом нам навязал Петр 1, и до сих пор ущербные всё смотрят туда и пытаются угодить.Nikolai BaranixinЧуть-чуть добавлю, коллега. Не преклонение перед Западом навязал нам Петр Алексеевич.Я один из его "птенцов"(моряк), и немного вступлюсь за него. Не преклонение, а принятие всего доброго, что есть ( и было тогда) на Западе. А уже современные неучи-менеджеры, во главе с Айфончиком (знаете, о ком речь), вот они-то и расстилаются перед Западом, забыв о гордости, чести и совести. И давно уже Россия оставила далеко позади этих европейских карликов, и во многих сферах. Но наши "айфончики" продолжают позорить нас, россиян, и нашу державу. Нашу - ибо она уже давно не их, не "айфончиков".Nikolai BaranixinЧуть-чуть добавлю, коллега. Не преклонение перед Западом навязал нам Петр Алексеевич.Я один из его "птенцов"(моряк), и немного вступлюсь за него. Не преклонение, а принятие всего доброго, что есть ( и было тогда) на Западе. А уже современные неучи-менеджеры, во главе с Айфончиком (знаете, о ком речь), вот они-то и расстилаются перед Западом, забыв о гордости, чести и совести. И давно уже Россия оставила далеко позади этих европейских карликов, и во многих сферах. Но наши "айфончики" продолжают позорить нас, россиян, и нашу державу. Нашу - ибо она уже давно не их, не "айфончиков".Кайтэн КамикадзевОбратите внимание на цветные фото с пидарасами. Свинарник такой какого у нас не видывали. Но многие как попугаи твердят "Ах Европа, ох Европа! Улицы с шампунем моют!!!". Ога, как же. Наши города почище будут.Геннадий КресовНам с Гейропой не по пути. А с Европой вполне можно сотрудничать.Валерий ФедосеевГейропа и черножопый пиндостан пусть гниют в собственном говне, а к нам крысиные хари не суют. От одного взгляда на эту мерзость тошнит.Комментировать
Свежие комментарии