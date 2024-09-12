Le Monde: Запад не может разрешить Киеву удары вглубь РФ из-за ошибок ВСУ

Запад не может позволить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории из-за ошибок, допущенных украинскими Вооруженными силами на передовой, пишет Le Monde со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии