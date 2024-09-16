Нетяньяху объснил посланнику Байдена, зачем нужна операция против Хезболлы

Невозможно вернуть жителей севера Израиля в их дома «без кардинального изменения ситуации с безопасностью», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 16 сентября на встрече с посланником президента Байдена Амосом Хохштейном, сообщили пресс-служба премьера.
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