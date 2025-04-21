«Вагнер» вернулся и продолжит давить французов «В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском» Михаил Зубов На фотографии, предоставленной французскими военными, показаны российские наемные военнослужащие, садящиеся в вертолет на севере Мали, Африка.