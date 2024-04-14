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Результаты кросса «Лисья гора»

Результаты кросса «Лисья гора»

14 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участникам были доступны следующие дистанции в зависимости от пола и возрастной категории: 2 км, 4 км, 6 км, 8 км.

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