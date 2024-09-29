ЦАХАЛ связал убийство Насруллы с создаваемым им «огромным арсеналом» вооружений

Израильские власти приняли решение убить генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллу из-за того, что тот якобы создавал «огромный арсенал» вооружений с целью уничтожения Израиля.
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