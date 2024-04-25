В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Рендер, изображающий будущую лунную базу / © CNSA / «Роскосмос» «Разработка программы основных летных компонентов, включая ракету «Чанчжэн-10», космический корабль «Мэнчжоу», лунный посадочный модуль«Лань Юэ» и лунные скафандры, завершена.
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