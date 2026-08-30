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Пожар в промзоне: 42 украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью

Пожар в промзоне: 42 украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью

ВСУ предприняли массовую атаку на Ленинградскую область. Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, сбиты уже 42 украинских беспилотника.

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