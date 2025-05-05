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Калуга-поиск

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В Калуге и области сбили 5 БПЛА

В Калуге и области сбили 5 БПЛА

В ночь на 5 мая Калужскую область атаковали 5 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ночью средства ПВО на территории региона уничтожили 5 БПЛА: 2 беспилотника в Перемышльском районе, 2 - в Калуге и 1 - в Дзержинском районе.

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