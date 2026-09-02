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Царьград

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За 30 минут до начала встречи с Путиным: Самое интересное фото

За 30 минут до начала встречи с Путиным: Самое интересное фото

Самое интересное фото из Бишкека было сделано за 30 минут до начала встречи с Путиным.В Сеть проникли фотокадры из Бишкека.

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