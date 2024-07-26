Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

180 подписчиков

Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть

Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть

Кто такой Юрий Клинских, как появилась группа "Сектор газа" и что повлияло на смерть музыканта? "Здесь не дожить до сорока" – строчка из песни Юрия Хоя, которая для него стала реальностью – музыкант умер в 35 лет (4 июля 2000 года).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх