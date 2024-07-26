Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть

Кто такой Юрий Клинских, как появилась группа "Сектор газа" и что повлияло на смерть музыканта? "Здесь не дожить до сорока" – строчка из песни Юрия Хоя, которая для него стала реальностью – музыкант умер в 35 лет (4 июля 2000 года).