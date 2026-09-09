ФСБ показала видео с завербованными Украиной через сайт знакомств россиянами

ТАСС, 9 сентября. Центр общественных связей ФСБ России показал кадры с задержанными в Крыму тремя местными жителями, завербованными Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины через сайт знакомств и передававшими координаты военных объектов и нефтебаз.
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